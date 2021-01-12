العراق يواجه الامارات ودياً

2021/01/12 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، نظيره الاماراتي في مباراة ودية استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واجرى المنتخب الوطني اربع وحدات تدريبية منذ وصوله دبي استعداداً للمباراة، حيث تخلف عن الوفد كل من امجد عطوان وعلاء عبد الزهرة بسبب الاصابة والمهاجم أيمن حسين بسبب مشكلة ادارية.

وسيلعب مدرب اسود الرافدين مباراة اليوم بمهاجم صريح واحد وهو لاعب الكرخ محمود خليل، فضلاً عن عدد اخر من اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني للمرة الاولى.

وستقام المباراة على استاد زعبيل بنادي الوصل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

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