ظاهرة “إشعاع الأرض” النادرة نهاية الأسبوع

2021/01/12 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

ستتاح لمراقبي النجوم فرصتان لاكتشاف ظاهرة “إشعاع الأرض” النادرة التي تحدث على سطح القمر، هذا الأسبوع.

ويعني وجود الهلال النحيف يومي الجمعة والسبت أنه من الممكن اكتشاف إشعاع الأرض بالعين المجردة.

ما هو “إشعاع الأرض”؟

ربما تكون قد لاحظت تألق الأرض من قبل دون أن تدرك ذلك.



وتعرف الظاهرة بأنها الإضاءة الخافتة المنعكسة من سطح الأرض، نتيجة أشعة الشمس، باتجاه الجانب المظلم للقمر، والمعروف أيضا باسم توهج القمر الرمادي.

وهي ظاهرة مرئية بالعين المجردة فقط عندما يكون القمر في أرفع مراحله حيث يمكن رؤية سطوع الأرض يضيء الجزء غير المضاء من القمر الذي يواجهنا.

ولا ينبغي الخلط بين هذا الجزء المظلم وبين “الجانب المظلم من القمر” الذي يتواجد دائما بعيدا عن الأرض.

وفي بعض الأحيان عندما تنظر إلى الهلال، يمكنك أيضا تحديد بقية شكله المستدير على الرغم من ظهوره بشكل نحيف جدا.

وتاريخيا، تمت الإشارة إلى هذه الظاهرة السماوية بـ “القمر الجديد في أحضان القمر القديم”.

ولا يمكن رؤية سطوع الأرض إلا بالعين المجردة عندما يظهر هلال نحيل للغاية عند الشفق.

وإذا كانت السماء مظلمة جدا، فلن تتمكن من رؤيتها، وإذا كان جزء القمر المضاء كبيرا جدا، فلن تتمكن من اكتشافه أيضا.

ويبدو أن القمر يتغير شكله في دورة كل شهر لأنه بينما يدور حول الأرض، تضيء الشمس أجزاء مختلفة من سطح القمر.

كيف ترى إنارة الأرض؟

سيكون أفضل وقت لمشاهدة إنارة الأرض هذا الأسبوع بعد غروب الشمس مباشرة يوم الجمعة أو السبت.



ويمكنك أيضا محاولة النظر قبل الفجر في الساعات الأولى من الصباح.انتهى / 25م

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