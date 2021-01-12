2021/01/12 | 10:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة لتطوير التعاون بين إيران والعراق في طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة لتطوير التعاون بين إيران والعراق في طهران) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة لتطوير التعاون بين إيران والعراق في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).