2021/01/12 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد جنديل

أشعر بالرعب وأنا أكتب عن بلد منتهك

بهذه الصورة المقرفة ، وأشعر بالحقد

الدفين والظاهر على كل من أوصلنا الى ما

هو عليه من تمزق وضياع ، ووضعنا وسط

الازمات والانكسارات والهزائم حتى با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَنْ يرفع الغطاء عن البئر المستورة ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مَنْ يرفع الغطاء عن البئر المستورة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).