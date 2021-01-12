كربلاء تسجيل أكثر من ( 25 ) ألف ولادة خلال العام الماضي بضمنها ( 92 ) طفل من أُمهات مُصابات بـ

2021/01/12 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ،

الإثنين ، إن " أربعة من مُستشفياتها ،

قد شهدت ولادة ( 509 ، 25 ) طفل وطفلة خلال

العام المُنصرم ، في حين لفتت الى إن " من

بين الولادات تسجيل ( 92) ولادة طفل وطفلة

من

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