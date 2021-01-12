2021/01/12 | 10:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية لهذا اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

143,500

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

142,500

144,000

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الناصرية/ جملة

143,600

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السليمانية / بورصة

143,500

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البصرة / بورصة

143,300

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الموصل / جملة

143,400

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اربيل / بورصة

143,450

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النجف / بورصة

143,600

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