2021/01/12 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الثلاثاء، أن الايام العشرة المقبلة ستشهد فرص امطار لجميع مدن الشمال والوسط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: أمطار شاملة في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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