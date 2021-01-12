متنبئ جوي: أمطار شاملة في العراق

2021/01/12 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الثلاثاء، أن الايام العشرة المقبلة ستشهد فرص امطار لجميع مدن الشمال والوسط.

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