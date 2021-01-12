بعد توقفها لست سنوات.. إنطلاق أعمال لجنة التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران

2021/01/12 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين العراق و ايران وتستمر على مدى يومين.

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