البرلمان يستمر بمناقشة الموازنة في جلسة اليوم لـ”ضمان عدم المساس بالرواتب”

2021/01/12 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء ، عن استمرار مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 لضمان عدم المساس برواتب الموظفين وعدم فرض أي ضريبه على رواتبهم.وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب سيستمر في جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بغية تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة”.وأضاف السعداوي، أن “الموازنة بحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على أغلب فقراتها”، مشيرا إلى أن “الكثير من الفقرات التي وردت في الموازنة فيها إجحاف وظلم لاسيما الموظفين”.وأشار إلى أن لجنته “ستستمر في مناقشة الموازنة في جلسة اليوم لاستلام آراء ومقترحات وطلبات أعضاء مجلس النواب بغية تضمينها في الموازنة”.



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