اصابة محافظ كربلاء وعائلته بفيروس كورونا

2021/01/12 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..أفاد مصدر طبي، الثلاثاء، باصابة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وافردا اسرته بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “التحاليل المختبرية والمسحة الخاصة بفيروس كورونا اثبتت اصابة محافظ كربلاء نصيف الخطابي وعائلته بالفيروس”.وأضاف المصدر، ان “اصابتهم خفيفة ولم يدخلوا المستشفى، حيث حجروا انفسهم في المنزل وبدأوا تلقي العلاج والعناية الطبية”.انتهى/ ٢٥ش

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