الأنواء الجوية: العراق لم يدخل في موجة الحر

2021/01/12 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

حددت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي سبباً واحداً يقف وراء ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فيما أشارت إلى أن موجة الحر لم تدخل البلاد حتى الآن.

وقال مدير إعلام هيأة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء، إن "جميع بلدان العالم تشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ،الذي تعد استباقية في تغيير درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "العراق لم يدخل في موجة الحر حتى الآن ،والأمطار التي من المتوقع سقوطها الخميس المقبل تتراوح بين المتوسطة والشديدة".

وبين أن "معدلات تساقط الأمطار عادة تتراوح ما بين الشهر الجاري والمقبل ،كما أن التغيير في تساقط الأمطار يعتمد على التغيرات المناخية التي تشهدها الأرض في المنظومات الضغطية".

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