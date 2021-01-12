وزيرة الزراعة تناقش المشاكل العالقة مع المسؤولين في بغداد

2021/01/12 | 10:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع برئاسة بيكرد طالباني وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، العاصمة بغداد، واجتمع مع المسؤولين في وزارتي التجارة والزارعة في الحكومة الاتحادية.

وخلال الاجتماعين بحث الوفد الرفيع من المسؤولين في الوزارتين سبل معالجة المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان وحماية وتسويق المنتوج المحلي.

وقالت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: من المقرر ان تجتمع اللجان المشتركة للاتفاق حول النقاط المشتركة وتطوير التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وتطوير القطاع الزراعي وخاصة مجال تربية الحيوانات والطيور والمنتوجات الاخرى.

واضافت: كما سيجتمع الوفد الرفيع لوزارة الزراعة مع وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية لمناقشة تعزيز التعاون والتنسيق وطرح بعض المشاريع المهمة.

واشارت الى ان الوفد سيكثف من اجتماعاته في العاصمة بغداد لمتابعة المشاكل والمطالب للوصول الى نتيجة جيدة لتنفيذ المهام والمشاريع والقرارات المتفق عليها بين وزارة الزارعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان والوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.

PUKmedia ترجمة

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