اغتيال عنصرين بسرايا السلام في ميسان

2021/01/12 | 10:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ميسان_اين]افاد مصدر أمني، الاثنين، باغتيال عنصرين بسرايا السلام في محافظة ميسان.

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