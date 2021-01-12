العراق على موعد مع امطار غزيرة بعد غد الخميس

2021/01/12 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، هطول امطار غزيرة على البلاد بعد غد الخميس، فيما أشارت إلى أن موجة الحر لم تدخل البلاد حتى الآن.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “جميع بلدان العالم تشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ،الذي تعد استباقية في تغيير درجات الحرارة”.وأضاف الجابري، أن “ العراق لم يدخل في موجة الحر حتى الآن والأمطار التي من المتوقع سقوطها الخميس المقبل تتراوح بين المتوسطة والشديدة”.وبين أن “معدلات تساقط الأمطار عادة تتراوح ما بين الشهر الجاري والمقبل ،كما أن التغيير في تساقط الأمطار يعتمد على التغيرات المناخية التي تشهدها الأرض في المنظومات الضغطية”.



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