استعدادات مسبقة.. دعوات بعدم عدم زيارة واشنطن يوم تنصيب بايدن

2021/01/12 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حث عمدة واشنطن موريل باوزر، المواطنين الأميركيين، على عدم زيارة العاصمة واشنطن يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ومتابعة الحفل عبر الإنترنت.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئيس بلدية العاصمة الأميركية، "في 20 يناير، سيكون هناك انتقال للسلطة، وسوف نتعاون مع بعضنا البعض ومع شركائنا في الحكومة الفيدرالية لضمان الأمن في منطقة العاصمة، ونظرا للظروف الفريدة التي أحاطت بالتنصيب التاسع والخمسين للرئيس، بما في ذلك التمرد الوحشي الذي وقع الأسبوع الماضي ووباء COVID-19 الفتاك المستمر، فإننا نتخذ خطوات واجراءات لحث الأميركيين على عدم القدوم إلى واشنطن، ولكن ندعوهم للمشاركة بشكل افتراضي عبر الانترنيت".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأميركية واشنطن.

يذكر أنه في الـ6 من يناير الجاري، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يوافق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويعلن رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وإثر ذلك توقف عمل الكونغرس لعدة ساعات، وتم إجلاء أعضائه، وكذلك نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، رئيس مجلس الشيوخ، وأسفرت أعمال الشغب التي اندلعت داخل المبنى عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

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