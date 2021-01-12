ترامب: حركة “أنتيفا” المتورطة في حادثة اقتحام الكونغرس

2021/01/12 | 11:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باللوم على حركة “أنتيفا”، في أحداث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.وأفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدر آخر مطلع، أن ترامب أدلى بهذا التصريح في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة صباح أمس الاثنين، مع زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفن مكارثي.وأشار الموقع إلى أنه على عكس تصريحات ترامب، فإن صور ومقاطع الفيديو تظهر أن مثيري الشغب كانوا من المؤيدين له بشكل كبير.انتهى / 25م

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