تشكيل تحالف كردي من 15 نائباً في البرلمان العراقي والكشف عن أهدافه

2021/01/12 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن عدد من النواب الأكراد، تشكيل تحالف كردي، تحت تسمية تحالف "الأمل الكردستاني"، داخل مجلس النواب العراقي واستعداداً للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة، المقرر إجراؤها في 6 حزيران المقبل.وذكر النواب في مؤتمر صحفي عُقد داخل مجلس النواب خلال جلسة يوم أمس، أنه "تقرر تشكيل تحالف الأمل الكردستاني، الذي يضم 15 نائباً في الوقت الحالي، استشعاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، والخطر المحدق بالبلد".

وأضاف النواب، أن تشكيل التحالف يأتي "لتعزيز الدور النيابي، ولمنع احتكار قوى بعينها لتمثيل شعب كردستان، وللدفاع عن حقوق الناس الدستورية في العيش الكريم، وترسيخ النظام الفيدرالي وتقويته وحمايته، وإبعاد قوت الناس عن فشل الفاسدين السياسيين وصراعاتهم العقيمة".

وأشار النواب في بيانهم، إلى أن التحالف جاء "لبناء حياة سياسية تقوم على تخالف المصلحين وليس الفاسدين، وتقوم على المواطنة والتعايش السلمي بين المكونات وليست المتاجرة بالمذهب والقوم والطائفة".

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