الشباب والرياضة تكشف أسباب تأخر المشاريع المقرر افتتاحها في 2020

2021/01/12 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، أن الضائقة المالية كانت سبباً في تأخير مشاريع عدة كان من المفترض إفتتاحها في العام الماضي، وتم تأجيلها الى العام الحالي.

وذكرت الدائرة الهندسية في الوزارة ببيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" أكثر من (10 ) مشاريع ما بين ملاعب وقاعات ومنشات اخرى كان مقررا إنجازها العام الماضي 2020 ويتم افتتاحها رسميا مع تجهيزاتها الخاصة وتدخل في الخدمة الفعلية مثل ملاعب الزوراء والمدينة والميناء وكركوك وقاعة بغداد ارينا ومستشفى الطب الرياضي، وظلت جماهيرنا الرياضية تترقب ساعة الإفتتاح طويلاً وسط ظروف صعبة حفل بها العام الماضي بين جائحة كورونا والضائقة المالية وتعطل اسباب الحياة بصورة ملحوظة".

واضافت، أن "خطة الدائرة للعام الماضي تضمنت ترجمة توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتفعيل العمل في جميع المشاريع المتوقفة او المتلكئة والمباشرة بانجازها، وتم فعلاً تقسيم المشاريع إلى منجزة وعلى وشك الإفتتاح لتكون جاهزة خلال العام الحالي 2021 ، مثل ملاعب كركوك والزوراء والمدينة والميناء وقاعة البولينغ وقاعة بغداد ارينا 7000 متفرج ومستشفى الطب الرياضي، ومشروع الجدار الخارجي لملعب كربلاء الدولي ".

وأوضح البيان، أن "هذه المشاريع تنال اسبقية في العمل وتوقفها بأسباب معلنة وفق ما يخصص من مبالغ لانجازها وهذا امر طبيعي جدا كونها منفذة من قبل شركات اجنبية" .

وتابعت، أن "المبلغ المطلوب فعليا وفق الخطة المعدة بحسابات دقيقة هو 400 مليار دينار عراقي ولكن بسبب الازمة المالية العصيبة، اضطررنا التركيز فقط على المشاريع ذات الاولوية وقدمت خطة بديلة من 100 مليار فقط إلى وزارة التخطيط التي خفضت المبلغ الى 60 مليار دينار ، وان هذا الاجراء قوبل باعتراض صريح من قبلنا، وقابلت وزارة التخطيط اعتراضنا بتخفيض المبلغ مرة اخرى الى 45 مليار وكان العذر حينها تفشي جائحة الوباء والاقتراض الحكومي والازمات المتلاحقة".

وأشارت، إلى ان "كل ما تم التوصل اليه هذه المرة هو 25 مليار فقط وهو كل ما موجود لديهم ، وشدد على ان الوضع والظرف الذي نعرضه اليوم بوضوح لا يسمح بان ننفذ كل ما مطلوب منا ،لافتاً ان" وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عمل بجهود ذاتية واتصالات مكثفة لتلافي التاخير وضمان استمرار جودة العمل وسرعته بالتنسيق مع البنك الدولي والبنك المركزي ومصارف راعية اخرى مضمنا سعيه ايضا انجاز المنتديات الشبابية والمسابح المتميزة وخاصة المتجاوز منها نسبة انجاز تفوق 70% وعددها 15 منتدى ومن ثم المنتديات فوق نسبة 50% وعددها ستة فقط مع اربعة مسابح".

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