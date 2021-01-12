2021/01/12 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / اكد النائب الكردي احمد حمة رشيد ان : تشكيل التحالف الجديد ..
صورة معبرة عن رغبات الكثير من مواطني اقليم كردستان .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الكثير من مواطني الاقليم ومن خلال مجاميعهم في مواقع التواصل الاجتماعي لديهم الرغبة في تشكيل تحالف كردي جديد .واضاف رشيد ان : هدف هذا التحالف هو ان يكون مغايرا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.واعلنت مجموعة من نواب الكتل الكردية امس عن تشكيل تحالف نيابي جديد تحت مسمى ( تحالف الامل الكردستاني ) خارج حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني .وقال النائب مثنى امين في مؤتمر صحفي مشترك ان " التحالف النيابي الجديد يضم مجموعة من نواب كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والتغيير والمستقبل والجيل الجديد ، للعمل داخل مجلس النواب "./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي : تشكيل التحالف الجديد .. صورة معبرة عن رغبات الكثير من مواطني اقليم كردستان ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صورة معبرة عن رغبات الكثير من مواطني اقليم كردستان .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الكثير من مواطني الاقليم ومن خلال مجاميعهم في مواقع التواصل الاجتماعي لديهم الرغبة في تشكيل تحالف كردي جديد .واضاف رشيد ان : هدف هذا التحالف هو ان يكون مغايرا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.واعلنت مجموعة من نواب الكتل الكردية امس عن تشكيل تحالف نيابي جديد تحت مسمى ( تحالف الامل الكردستاني ) خارج حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني .وقال النائب مثنى امين في مؤتمر صحفي مشترك ان " التحالف النيابي الجديد يضم مجموعة من نواب كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والتغيير والمستقبل والجيل الجديد ، للعمل داخل مجلس النواب "./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي : تشكيل التحالف الجديد .. صورة معبرة عن رغبات الكثير من مواطني اقليم كردستان ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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