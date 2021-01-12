نائب كردي : تشكيل التحالف الجديد .. صورة معبرة عن رغبات الكثير من مواطني اقليم كردستان 

2021/01/12 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب الكردي احمد حمة رشيد ان : تشكيل التحالف الجديد ..صورة معبرة عن رغبات الكثير من مواطني اقليم كردستان .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الكثير من مواطني الاقليم ومن خلال مجاميعهم في مواقع التواصل الاجتماعي لديهم الرغبة في تشكيل تحالف كردي جديد .واضاف رشيد ان : هدف هذا التحالف هو ان يكون مغايرا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.واعلنت مجموعة من نواب الكتل الكردية امس عن تشكيل تحالف نيابي جديد تحت مسمى ( تحالف الامل الكردستاني ) خارج حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني .وقال النائب مثنى امين في مؤتمر صحفي مشترك ان " التحالف النيابي الجديد يضم مجموعة من نواب كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والتغيير والمستقبل والجيل الجديد ، للعمل داخل مجلس النواب "./انتهى3

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