القبض على قناص داعش في كركوك

2021/01/12 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي .وذكرت الوكالة في بيان ان: الارهابي عمل بمايسمى قاطع كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناصين بفرقة القادسية.واضاف: تمت عملية القاء القبض عليه في مخيم ليلان للنازحين لتخفيه عن انظار القوات الأمنية .واشار البيان الى: تدوين اقوال القناص بالاعترافات بأنتمائه لتلك العصابات الاجرامية واشتركهُ بعدة عمليات ارهابية ضمن اختصاصه في القنص ضد القوات الامنية واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل./انتهى3

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