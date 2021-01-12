وزارة الشباب تهاجم نظيرتها التخطيط: تخفض موازنتنا مع كل اعتراض

2021/01/12 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الشباب والرياضة،الثلاثاء، ان أكثر من 10 مشاريع ما بين ملاعب وقاعات ومنشآت أخرى كان مقرر إنجازها العام الماضي 2020.وذكرت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان هذه المشاريع كان “مقرر افتتاحها رسميا العام الماضي مع تجهيزاتها الخاصة وتدخل في الخدمة الفعلية مثل ملاعب الزوراء والمدينة والميناء وكركوك وقاعة بغداد …

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