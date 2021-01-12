مفوضية حقوق الانسان: اي زيادة في ايام دوام المدراس والجامعات سياهم بانشار كورونا

2021/01/12 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض الحالي في معدل الاصابات بكورونا “وقتيا”، محذرة من تكرار الخطأ السابق.وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة، على “تويتر” أن “اي زيادة في ايام الدوام في المدراس والجامعات ستكون سبب في ازدياد اعداد الاصابات بكوفيد 19”.وأشار إلى أن “الانخفاض الحالي في أعداد الاصابات هو …

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