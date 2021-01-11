تظاهرات الناصرية نحو التصعيد: لا ثقة في الوعود الحكومية

2021/01/12 | 11:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على إثر استمرار قمع عناصر الأمن للتظاهرات الشعبية التي تجددت ليل أمس الاثنين، في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق، واستمرار حملات الاعتقال التي تطاول الناشطين، يتجه المشهد بالمحافظة المتوترة الى التصعيد، في وقت أكد فيه ناشطون أن الوعود الحكومية لا تنهي التظاهرات.

وتشهد مدينة الناصرية ارتباكا وعدم استقرار، وسط انتشار أمني مشدد قرب ساحة الحبوبي (الساحة الرئيسة للتظاهرات) وفي الشوارع المؤدية إليها.

وارتفع عدد الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية إلى 72 ناشطا ومتظاهرا، وفقا لعضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الذي أكد استمرار عمليات الاعتقال بين المتظاهرين والناشطين في محافظة ذي قار، داعيا كافة الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار بدلاً من لغة العنف والعمل معا للحفاظ على أمن المحافظة وحقوق ابنائها.

وتحاول الحكومة احتواء المشهد في المحافظة، من خلال اتصالات تجريها مع ناشطين في تنسيقيات التظاهر، الذين أكدوا بدورهم أن الحكومة لا تعطي سوى الوعود من دون تنفيذ.

ووفقا للناشط، ستار الخيكاني، فإن "الحكومة تطلق لنا وعودا من جانب وتقمع التظاهرات من جانب آخر"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة تواصلت بشكل مباشر مع عدد من الناشطين في المحافظة، ووعدتهم بإطلاق سراح المعتقلين، والسيطرة على أمن المحافظة، وإنهاء حملات الاغتيال، مقابل إنهاء التظاهرات".

وأوضح الخيكاني أن "الوعود الحكومية لم تتجسد على أرض الواقع، إذ أن حملات الاعتقال والاغتيال مستمرة، بينما لم نشهد إطلاق سراح أي من الناشطين"، مؤكدا أن "الحكومة تريد إنهاء التظاهرات عن طريق تلك الوعود، إلا أننا سنواصل تظاهراتنا وسنصعّد، حتى تلبية المطالب المشروعة".

وأشار إلى أن "التظاهرات ستتجدد اليوم وغدا وبعد غد وستستمر، كما أن المحافظات الأخرى تساندنا وتدعمنا، حتى تحقيق المطالب"، داعيا الحكومة إلى "تنفيذ وعودها فورا، في حال أرادت وقف التظاهرات".

تجنب الصدام

وعلى الرغم من الانتشار العسكري المكثف قرب ساحة الحبوبي، وفي الشوارع والطرق المؤدية إليها، وتجدد القمع الأمني للمتظاهرين، إلا أن مسؤولين حكوميين يؤكدون أن "هناك تعليمات صارمة من الحكومة بتجنب الصدام مع الاحتجاجات السلمية".

وقال مسؤول أمني في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، "نسعى لبسط الأمن في المدينة.



لا نريد الصدام مع المتظاهرين، لكن عليهم أن يلتزموا السلمية، مشيرا إلى أن "تعزيز الأمن متواصل، إلا أن هناك حالة ترقب، وأن الوضع مرتبك وغير مطمئن".

السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، عبّر عن قلقه من تصاعد العنف وقتل المدنيين في الناصرية، وقال في تغريدة له، "إنني قلق للغاية من تصاعد العنف في الناصرية...



تدعو المملكة المتحدة إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وأفراد قوات الأمن في المحافظة".

إنني قلق للغاية من تصاعد العنف في #الناصرية.



تدعو المملكة المتحدة إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وأفراد قوات الأمن.



#العراق

— Stephen Hickey (@sblhickey) January 11, 2021

أما النائب فائق الشيخ علي، فقد حذّر من الوعود الحكومية، مؤكدا أنها وعود كاذبة، وقال في تغريدة له، "منطق الحكومات تحت سطوة الميليشيات هو واحد لا يتغيّر، مهما أعطى رئيس الوزراء من وعود وعهود، فهي كاذبة..



ما تستخدمه الميليشيات والسلطة ضد المتظاهرين في الناصرية وبغداد ومدن أخرى لن يسكِت ثورة تشرين، بل سيجعلها أقوى تنظيماً وعودةً، بحيث سوف لا تبقي ولا تذر".

منطق الحكومات تحت سطوة الميليشيات هو واحد لا يتغيّر، مهما أعطى رئيس الوزراء من وعود وعهود، فهي كاذبة.ما تستخدمه الميليشيات والسلطة ضد المتظاهرين في الناصرية وبغداد ومدن أخرى لن يسكِت ثورة تشرين..



بل سيجعلها أقوى تنظيماً وعودةً، بحيث سوف لا تبقي ولا تذر..



وسيبقى#عراق_بلاميليشيات

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 11, 2021

في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الثلاثاء، عن رفع وجهاء وشيوخ عشائر في مدينة الناصرية، دعوى قضائية ضد مستشار رئيس الوزراء، كاظم السهلاني بتهمة "التحريض على العنف"، مؤكدين امتلاكهم تسجيلات للمستشار كاظم السهلاني، وهو يحرض على استخدام العنف في المدينة خلال التعامل مع التظاهرات.

يشار إلى أن التظاهرات أخذت بالاتساع، بعد دخول محافظات بابل والبصرة والديوانية وواسط، والتي عبرت عن دعمها لمتظاهري الناصرية.

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