ميلان يتحدى تورينو في كأس إيطاليا

2021/01/12 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةيستضيف فريق ميلان نظيره تورينو على ملعب “سان سيرو”، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

ويأمل “الروسونيري” في تكرار الفوز على الفريق الذي حقق عليه الانتصار منذ أيام في الدوري 2-0، بعدما تلقى الهزيمة من أحد أقرب المنافسين فريق يوفنتوس.

ويعيش ميلان أفضل حالاته هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ويفتتح أول لقاءاته بالكأس أمام نادي تورينو، ومن المتوقع أن يصل للمباراة النهائية، لتحقيق اللقب الذي غاب عنه منذ سنوات طويلة.

ويختلف رفاق إبراهيموفيتش هذا الموسم كثيراً عن المواسم الأخرى، حيث يقدم ميلان أداءً مميزاً منذ انطلاق البطولات هذا العام، حيث يتصدر الترتيب برصيد 40 نقطة.

وعلى صعيد آخر، يسعى تورينو لمداواة جراحه بعد النتائج السلبية في الدوري، والآن أمام فرصة كبيرة ليثأر من خصمه، من أجل التأهل للدور ربع النهائي.



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