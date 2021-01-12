خارجية أمريكا تعلن انتهاء ولاية ترامب بالخطأ

2021/01/12 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل سابق لأوانه أن ولاية الرئيس دونالد ترامب انتهت الإثنين، ما أثار لغطا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أنّ “ولاية دونالد ج.ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19,49″، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، علما …

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