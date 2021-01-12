نائب عنها يطالب بتخصيص نسبة معينة من ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة ديالى

2021/01/12 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري بتخصيص نسبة معينة من ايرادات منافذ محافظة ديالى الحدودية لاعمار المحافظة.وقال في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الكثير من مناطق المحافظة تشهد واقعا خدميا مزريا نتيجة عدم وجود مشاريع بنى تحتية وعدم استكمال عدد منها لعدم وجود التخصيصات المالية”.واضاف الجبوري انه “يجب تخصيص مبلغ معين من …

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