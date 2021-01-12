الصحة العالمية: 91 مليون مصاب بكورونا حول العالم واستبعاد خيار المناعة الجماعية

2021/01/12 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصلت حالات كورونا حول العالم، اليوم الثلاثاء، إلى 91 مليونا و318 ألف حالة، فيما توفي بالفيروس المستجد 1 مليون و952 ألفا، وتعافي منه 65 مليونا و291 ألف شخص.من جهتها، نبهت منظمة الصحة العالمية الاثنين إلى أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.وقالت المسؤولة العلمية …

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