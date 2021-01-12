2021/01/12 | 11:20 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 12 يناير 2021 | 10:55 صباحاً

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جمال المحمداوي يجمع تواقيع برلمانية لمناقشة سياسة البنك المركزي..



ورئاسة البرلمان توافق على تحديد موعد استجواب المحافظ

جمع عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، تواقيعا برلمانية لعرض موضوع عام للمناقشة بشأن سياسة البنك المركزي الخاصة بمزاد بيع العملة، فيما وافق رئيس مجلس النواب على تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي.



وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان "النائب المحمداوي جمع تواقيع ٢٥ نائبا لعرض موضوع عام للمناقشة بشأن سياسة البنك المركزي الخاصة بمزاد بيع العملة".



واضافت "استناداً الى المادة (61 – ثانياً ) من الدستور والمادة ( 30 اولا ) قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018م التي نصت على ( لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديداً للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس ) والمادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على (يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته" .



واشارت الوثيقة إلى أن النواب الموقعين يطالبون بطرح موضوع عام للمناقشة بخصوص سياسة البنك المركزي العراقي الخاصة بمزاد بيع العملة.



هذا وحملت الوثيقة هامش رئيس مجلس النواب على تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي والإجابة على أسئلة النواب.

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