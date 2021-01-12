اصابةمحافظ كربلاء واسرته بــ فيروس كورونا

2021/01/12 | 11:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أفاد مصدر طبي،اليوم الثلاثاء، باصابة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وافردا اسرته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، إن التحاليل المختبرية والمسحة الخاصة بفيروس كورونا اثبتت اصابة محافظ كربلاء نصيف الخطابي وعائلته بالفيروس.

وأضاف المصدر، ان اصابتهم خفيفة ولم يدخلوا المستشفى، حيث حجروا انفسهم ف...

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