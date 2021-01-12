لجنة الأمر الديواني بالعراق تشدد على المدارس الالتزام بالتعليمات الصحية

2021/01/12 | 11:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، اجتماع لجنة الأمر الديواني 217، بحضور أعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة.وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم، وعرض موقف …

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