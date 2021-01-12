قد يفاجئك الجواب.. هل العمل من المنزل يجعل الموظفين أكثر إنتاجية؟

2021/01/12 | 11:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}خلصت دراسة حديثة أعدتها طالبتا الدكتوراه بجامعة هارفارد، ناتاليا إيمانويل وإيما هارينتون، إلى أن إنتاجية الشركات تحسّنت بفضل العمل عن بُعد، وأن من الأفضل خلال الفترة المقبلة زيادة رواتب الموظفين.

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