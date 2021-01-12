بالصور.. عودة 1766 نازحاً الى مناطقهم في نينوى

2021/01/12 | 11:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين،الثلاثاء، عن عودة ( 1,766 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين .

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