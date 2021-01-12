طهران: العراق ثاني أكبر مستورد السلع الإيرانية

2021/01/12 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتن، الثلاثاء، عن تبوء العراق المرتبة الثانية في قائمة الاسواق التصديرية للسلع بقیمة 5.9 مليار دولار خلال 9 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 كانون الاول 2020.وقال بيلتن على الموقع الالكتروني للمنظمة، إن الصادرات للعراق سجلت نحو 20 مليون طن بنمو 7 بالمئة على أساس سنوي، مبينا أن السوق العراقية استحوذت على 23.6 بالمئة من اجمالي صادرات ايران في الشهور التسعة المذكورة، وجاءت في المرتبة الاولى من بين دول الجوار والثانية بترتيب الاسواق التصديرية.ولفت بيلتن الى أن من أهم السلع غير النفطية المصدرة، هی الحديد والطماطم ومعجون الطماطم وقطع غيار التوربينات البخارية واليوريا والبلاستيك والاسمنت والمواد الغذائية والحلويات والبطيخ والمكيفات المائية.وبيّن أن من أهم المعوقات التي إعترضت الصادرات الايرانية للعراق في السنة المالية (بدأت 20 مارس/آذار 2020)، تتمثل بانغلاق المنافذ والاسواق الحدودية بنحو 3 شهور وتعطل إقامة المعارض التجارية وتبادل الوفود وذلك بسبب جائحة كورونا، فضلا عن القيود التصديرية بمجال الصلب وتشديد العراق استيراد المنتجات الزراعية، انخفاض صادرات منتجات الالبان قياسا بالسنة الماضية.



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