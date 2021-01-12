’النجباء’ العراقية تسنتكر المساع الامريكية لوسم ’أنصار الله’ بالارهاب

2021/01/12 | 11:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستنكرت حركة "النجباء" العراقية، خطوة الادارة الامريكية لتصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية"، مؤكداً أن حركة النجباء تفخر بالوقوف إلى جان...

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