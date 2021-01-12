انطلاق أعمال اللجنة الرابعة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق

2021/01/12 | 11:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين ايران والعراق أعمالها اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين بحضور مدراء رفيعي المستوى من الب...

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