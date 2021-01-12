"تحذير من ذوي الأجندات".. أول تعليق من ميلانيا ترامب على اقتحام الكابيتول

2021/01/12 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بيانا على موقع البيت الأبيض تناقش فيه أموره عدة، مثل حالة البلاد في ظل وباء كورونا، ووقائع اقتحام مبنى الكابيتول.

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