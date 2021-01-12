لاهور شيخ جنكي: كوردستاني نوي مكسب عظيم للإعلام الكوردي

السادة رئيس تحرير واعضاء السكرتارية والصحفيين والعاملين في صحيفة كوردستاني نوى.
نبعث لكم أحر التهاني، بمناسبة مرور الذكرى الـ 29 على صدور أول عدد من صحيفة كوردستاني نوى.
إن إصدار صحيفة يومية مثل هذه الصحيفة، بالإضافة الى انه منجز منقطع النظير لإعلام الإتحاد الوطني الكوردستاني في حينه، مثّل مكسباً عظيماً للإعلام الكوردي والمجال الثقافي والأدبي.
لذا وبشكل مُبكر استطاعت إستقطاب عدد ملحوظ من المثقفين والصحفيين والكتّاب مع اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم السياسية، لتوفر أجواءً لا مثيل لها للحرية والتعبير عن الرأي.
أتمنى لصحيفتكم دوام التقدم والتطور، وكما كانت خلال جميع المراحل، مشاركاً فعّالا في إظهار الحقائق والنقد البنّاء، وأن ينعكس مبدأ شدة الورد في كتاباتها ومواضيعها.
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