لاهور شيخ جنكي: كوردستاني نوي مكسب عظيم للإعلام الكوردي

2021/01/12 | 11:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة بالذكرى السنوية لصدور صحيفة كوردستاني نوي، فيما يأتي نص البرقية:

السادة رئيس تحرير واعضاء السكرتارية والصحفيين والعاملين في صحيفة كوردستاني نوى.

نبعث لكم أحر التهاني، بمناسبة مرور الذكرى الـ 29 على صدور أول عدد من صحيفة كوردستاني نوى.



إن إصدار صحيفة يومية مثل هذه الصحيفة، بالإضافة الى انه منجز منقطع النظير لإعلام الإتحاد الوطني الكوردستاني في حينه، مثّل مكسباً عظيماً للإعلام الكوردي والمجال الثقافي والأدبي.

لذا وبشكل مُبكر استطاعت إستقطاب عدد ملحوظ من المثقفين والصحفيين والكتّاب مع اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم السياسية، لتوفر أجواءً لا مثيل لها للحرية والتعبير عن الرأي.

أتمنى لصحيفتكم دوام التقدم والتطور، وكما كانت خلال جميع المراحل، مشاركاً فعّالا في إظهار الحقائق والنقد البنّاء، وأن ينعكس مبدأ شدة الورد في كتاباتها ومواضيعها.

PUKmedia

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