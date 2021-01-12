بينجوين تحتضن مسابقة للقراءة

2021/01/12 | 11:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت المكتبة العامة في بينجوين مسابقة للقراءة وذلك لحث المواطنين على ممارسة هذه الهواية.

المسابقة انطلقت يوم 10/1/2021، وتستمر لغاية 14/1/2021، وتجري باشراف وزير الثقافة والشباب، ومديرية المكتبات العامة والمكتبة العامة في السليمانية.

هذا ومن المقرر ان يتم تكريم الفائزين بالمسابقة بعد نهايتها يوم الخميس المقبل.

من جانبه قال آلان رؤوف مدير المكتبة العامة في السليمانية لـ PUKmedia، ان مشروع تشيع المواطنين على القراءة مستمر في مدن وبلدات الاقليم، لافتا الى انه سيتم تنظيم مسابقة في الايام المقبلة في المكتبة العامة بقرداغ.

PUKmedia / ژینر محمد

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