البيشمركة وداخلية كردستان تتوصلان لاتفاق بشأن “فساد المنافذ”

2021/01/12 | 11:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع وزارة البيشمركة حول آليات تشكيل قوة مشتركة لضبط الخروقات وعمليات الفساد في المعابر الحدودية.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه «تم عقد وزيري البيشمركة والداخلية اجتماعاً في أربيل، لبحث كيفية تنفيذ قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان المتعلق بتشكيل قوة خاصة لضبط المخالفات وعمليات الفساد في معابر الإقليم الحدودية».أضاف البيان أنه «خلال الاجتماع اتفق الجانبان على آلية لتشكيل تلك القوة وتوزيع الواجبات، ومن المقرر أن تبدأ قريباً إجراءات تشكيلها».



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