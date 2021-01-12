انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في ديالى مع تسجيل 56 حالة شفاء

2021/01/12 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، تسجيل انخفاض جديد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى أجرت 767 فحصاً لحالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتبيّن أن 26 منها كانت إيجابية"، مشيراً إلى أن "الحصيلة تمثل انخفاضاً في أعداد الإصابات اليومية المسجل خلال كانون الثاني الجاري".

وأضاف العزاوي، أن "56 حالة تماثلت للشفاء، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، ليبقى إجمالي الحالات المسجلة 275 حالة وفاة منذ بروز الفيروس وحتى الان".

وأشار إلى أن "إجمالي الإصابات بلغ 22129، بينها 21667 حالة شفاء، مع بقاء نسبة الشفاء التراكمية عند 98%، وهي نسبة إيجابية قياساً ببقية المحافظات العراقية".

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