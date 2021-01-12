انتخاب عباس فرحان حسن رئيساً للادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات

2021/01/12 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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انتخب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، عباس فرحان حسن، رئيساً للإدارة الانتخابية.

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس المفوضين في المفوضية انتخب عباس فرحان لرئاسة الإدارة الانتخابية".

يتبع .



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