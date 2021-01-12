عمدة واشنطن تحث مواطني الولايات بعدم زيارة واشنطن يوم تنصيب بايدن

2021/01/12 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حثت عمدة واشنطن موريل باوزر مواطني الولايات بعدم زيارة واشنطن يوم تنصيب بايدن.وقالت في بيان مشترك مع حكام ولايتي ماريلاند وفرجينيا المجاورتين، الأمريكيين على عدم زيارة العاصمة يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ومتابعة الحفل عبر الإنترنت.واضافت انه : في 20 من الشهر الحالي سيكون هناك انتقال للسلطة، وسوف نتعاون مع بعضنا البعض ومع شركائنا في الحكومة الفيدرالية لضمان الأمن في منطقة العاصمة.واوضحت انه و نظرا للظروف الفريدة التي أحاطت بالتنصيب التاسع والخمسين للرئيس، بما في ذلك التمرد الوحشي الذي وقع الأسبوع الماضي ووباء COVID-19 الفتاك المستمر، فإننا نتخذ خطوات واجراءات لحث الأمريكيين على عدم القدوم إلى واشنطن، ولكن ندعوهم للمشاركة بشكل افتراضي عبر الانترنيت.وكان دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.واقتحم أنصار ترامب في 6 من الشهر الحالي مبنى الكابيتول.وإثر ذلك توقف عمل الكونغرس لعدة ساعات، وتم إجلاء أعضائه، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رئيس مجلس الشيوخ.وأسفرت أعمال الشغب التي اندلعت داخل المبنى عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص./انتهى3

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