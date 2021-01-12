حزب بارزاني يبدي موقفه من إجراء الانتخابات وتحديد موعد رسمي لها

2021/01/12 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل ..

أبدى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني،اليوم الثلاثاء، تأييده بخصوص تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.وقال ممو زيني في حديث لـ/المعلومة/، إنه “نرفض تأجيل الانتخابات، ولكن يجب تهيئة الظروف المناسبة من الناحتين القانونية والأمنية لضمان نزاهة ومهنية الانتخابات”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إجراء الانتخابات في العام الحالي، ولكن يحل بعض الإشكاليات القانونية الموجودة والعمل على تهيئة الظروف المناسبة، وتصحيح عمل المفوضية وتوفير الأجهزة الرقابية، والعملى على أكبر نسبة لتحديث سجلات الناخبين، ونحن نرى بأنه يجب أن إجراء الانتخابات دون توفير الظروف المناسبة يعني تكرارا للانتخابات السابقة دون فائدة”.وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن وجود حراك يقوده رئيس الجمهورية لتأكيد موغد الانتخابات ومصيرها وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإجرائها في موعدها، أم ستؤجلها للعام المقبل.انتهى 15 ع

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