2021/01/12 | 11:37 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب عباس فرحان حسن رئيساً للإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات 7 SKY TV.

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