البرازيل تحيي ذكرى استشهاد المهندس وسليماني وتعرض فيلما عنهما باللغة البرتغالية

2021/01/12 | 11:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقيمت في مدينة ساوباولو البرازيلية مراسم إحياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري وابو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي.وافادت السفارة الايرانية في برازيليا ان هذه المراسم اقيمت من قبل الايرانيين المقيمين في البرازيل والجمعيات المناهضة للامبريالية في هذا البلد.وفي هذه المراسم، ادانت مجموعة من قيادات النقابات والأحزاب وأساتذة الجامعات والمنظمات الطلابية البرازيلية الأعمال الإرهابية واللاإنسانية في اغتيال هؤلاء الشهداء الابرار، واشارت إلى الأعمال التخريبية للقوى السلطوية في بسط سيطرتها على المنطقة والعالم.کما تم عرض مقاطع فيديو باللغة البرتغالية حول حياة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ، وبطولاتهما في محاربة داعش والإرهاب والتطرف في المنطقة.وتحدث شهبازي ، أحد دبلوماسيي سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في برازيليا، في هذه المراسم عن انتهاكات مبادئ القانون الدولي من قبل مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية، ودلائل شعبية الشهيد قاسم سليماني كقائد للسلام ومكافحة الإرهاب.واقيمت هذه المراسم برعاية البرتوكولات الصحية، وتم نقلها مباشرة على الفضاء الافتراضي من قبل عدد من وسائل الاعلام البرازيلية.



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