2021/01/12 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات المبكرة.وجاء ذلك أثناء استقبال المالكي، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة روز نوري شاويس وفقاً لبيان المكتب الإعلامي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يستقبل روز نوري شاويس للتباحث حول الاوضاع السياسية في البلاد والانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يستقبل روز نوري شاويس للتباحث حول الاوضاع السياسية في البلاد والانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).