اتهامات نيابية بالاسم لمستشار الكاظمي بالوقوف وراء احداث الناصرية

2021/01/12 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية أحمد الكناني, الثلاثاء , ان عودة الاضطرابات في محافظات الوسط والجنوب تقف خلفها اصابع اجنبية وكذلك مستشار رئيس الوزراء كاظم السهلاني لأغراض انتخابية .وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ما يحدث اليوم من تظاهرات وعنف في محافظات الوسط والجنوب وتحديدا في محافظة ذي قار تقف خلفها ايادي اجنبية لاتريد الاستقرار ” .وأضاف انه “لدينا معلومات اكيدة بأن مستشار رئيس الوزراء كاظم السهلاني هو من يقوم بدفع تلك التظاهرات لاسباب انتخابية ” .يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر امرا بتعيين كاظم السهلاني مستشارا له لشؤون المحافظات ومشرفا على لجنة التسيق العليا بين المحافظات في حزيران 2020 .



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