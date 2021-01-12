2021/01/12 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بسبب معلومات عن احتجاجات مسلحة يوم تنصيب بايدن) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بسبب معلومات عن احتجاجات مسلحة يوم تنصيب بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).