الموسم الجديد للفورمولا 1 ينطلق من البحرين

2021/01/12 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في بيان، اليوم الثلاثاء، تأجيل سباقي أستراليا والصين، بسبب جائحة كوفيد-19، على أن ينطلق الموسم الجديد في البحرين 28 مارس (آذار) المقبل.

أضيفت حلبة إيمولا الإيطالية إلى الجدول الذي يضم 23 سباقاً، وستستضيف ثاني سباقات الموسم في 18 أبريل (نيسان)، بينما لم يُحسم بشكل نهائي مكان السباق الثالث في الثاني من مايو (أيار).

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