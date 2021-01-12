خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين ويرفع التضخم

وفي حال عدم مصاحبة خفض سعر العملة المحلية زيادة في الأجور، فإن المجتمع المحلي أمام انتقال قسري لفئات من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأقل حظاً، نتيجته زيادة نسب الفقر.المسألة الأخرى أن خفض الدينار أدّى بشكل تلقائي إلى تآكل مدخرات العراقيين في السوق المحلية، إذ سترتفع تكلفة تحويل المدخرات إلى العملة الأجنبية، ما يعني خسارة بالمدخرات بنسبة 24 بالمائة.ويعادل صرف وديعة بمليون دينار عراقي وفق أسعار الصرف الجديدة 680 دولاراً أميركياً، مقارنة مع 847.5 دولاراً للأسعار السابقة، ما يعني أن الأسعار الجديدة أفقدت الوديعة 167.5 دولاراً.وفقد البنك المركزي خلال الربع الأخير في 2020 السيطرة على أسعار الصرف، بتراجع الدينار إلى متوسط 1300 أمام الدولار، كانت نتيجة ظهور فوضى في سوق العملات.وفي الأيام الأولى لقرار التحرير الجزئي، تراجع الطلب على النقد الأجنبي في السوق العراقية لمستويات متدنية غير مسبوقة، وهو مؤشر إيجابي للحفاظ على وفرة الدولار لدى البنوك.ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام الماضي، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار، لسداد 5 مليارات دولار شهرياً، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.وتعمدت الحكومة العراقية رفع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، لتوفير فروقات مالية كبيرة على أمل تحقيق وفرة مالية لخزينة الدولة.وتبيع بغداد النفط الخام بعملة الدولار، بينما نفقاتها المحلية تتم في معظمها بعملة الدينار، إذ ترى بغداد أن خفض سعر الدينار سيحقق وفرة مالية كافية لتوفير فاتورة الرواتب الشهرية.
(الأناضول)
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